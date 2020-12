Cina-Singapore: i vice premier firmano dieci accordi di cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei prossimi due anni, Singapore e Cina coopereranno a livello regionale e internazionale con piattaforme quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e lo Sviluppo verde della Belt and road initiative (Bri, la Nuova via della seta), ha spiegato la ministra dell’Ambiente di Singapore, Grace Fu. Un altro protocollo d’intesa sulle dogane vedrà i due Paesi rafforzare i flussi commerciali attraverso l’applicazione di nuove tecnologie. Infine, Cina e Singapore si impegnano a collaborare più proficuamente per la risoluzione delle dispute, la sicurezza alimentare e gli scambi tra istituti di ricerca. (Cip)