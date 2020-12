Liberia: oggi le elezioni senatoriali e il referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Liberia le elezioni senatoriali ed un referendum costituzionale che chiameranno al voto circa 2,5 milioni di cittadini. Gli otto emendamenti alla Costituzione del 1986 propongono in particolare di ridurre la durata delle più alte cariche elettive - presidente, deputati e senatori -, valutando un mandato di cinque anni (invece di sei) per il capo dello Stato e i deputati, di sette anni (invece di nove) per i senatori. Il referendum è considerato un banco di prova per il presidente George Weah, che gli oppositori temono possa in futuro candidarsi ad un terzo mandato. Da questo punto di vista, osserva la stampa locale, anche le elezioni senatoriali di mid -term rappresentano un ulteriore momento di verità per Weah, che in tre anni al governo ha dovuto affrontare una dura crisi economica, i lasciti della guerra civile durata dal 1989 al 2003 e l'impatto sanitario dell'epidemia di ebola nel biennio 2014-16. Considerata uno dei Paesi più poveri al mondo, la Liberia deve far fronte anche alla crisi provocata dalla pandemia di Covid e ad un dibattito interno sull'istituzione di un tribunale per i crimini di guerra ed economici, più volte promesso da Weah ma la cui concreta attuazione è ancora lettera morta. (Res)