Algeria: ministro Esteri Boukadoum, l'Accordo di associazione con l’Ue va corretto

- L’Italia, la Francia e diversi altri paesi del Vecchio continente sono consapevoli dello squilibrio nell'accordo di associazione tra l’Algeria e l’Unione Europea, un'intesa che va "corretta". Lo ha detto il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, durante la 12esima sessione del Consiglio di associazione dell'Unione Europea algerina, presieduta in tele-conferenza con l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borel. "Tutti i partner europei che hanno recentemente fatto visita in Algeria, tra cui i rappresentanti di Italia, Francia, Ungheria, Portogallo, Germania e altri, sono al corrente di questo squilibrio”, ha detto Boukadoum, ripreso dall’agenzia di stampa ufficiale “Aps”. “I negoziatori algerini sono consapevoli delle carenze in termini di applicazione dell'accordo di associazione, soprattutto nel suo aspetto commerciale. L'importante è che ci sia volontà di dialogo da entrambe le parti ed è ovvio che quando c'è uno squilibrio si interviene per correggerlo. Il messaggio dell'Algeria è stato ben accolto dall’Europa”, ha detto il capo della diplomazia algerina. (segue) (Ala)