Algeria: ministro Esteri Boukadoum, l'Accordo di associazione con l’Ue va corretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino ha definito “vitali” le relazioni tra il suo Paese e l’Ue. “L'Algeria è la porta dell'Africa, ma è anche un fattore di stabilità nella regione e un mercato di 45 milioni di abitanti”, ha sottolineato Boukadoum, spiegando che l'Accordo di associazione è comunque “fondamentale soprattutto in termini di investimenti”. L’esponente del governo algerino ha assicurato che l’attuazione dei termini dell’intesa “proseguirà”, non solo per quanto concerne il carattere commerciale, ma anche altri aspetti generali. Secondo il ministro algerino incaricato del Commercio estero, Aissa Bekai, le consultazioni tra l'Algeria e l'Unione Europea “sono ancora in corso” e proprio ieri c’è stato un tavolo tecnico. Bekai ha tenuto a precisare che l’Algeria ha sacrificato gran parte delle riserve in valuta estera per salvaguardare l’accordo con l’Ue, circostanza che secondo gli algerini dovrebbe essere riconosciuta nei negoziati. Firmato nel 2002 ed entrato in vigore nel 2005, l’intesa Algeria-Ue prevedeva l'istituzione di una zona di libero scambio nel 2017, poi rinviata a settembre 2020. (Ala)