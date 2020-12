Italia-Cina: ambasciatore Li a “Il Sole 24 Ore”, nostre porte aperte al Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le porte della Cina sono aperte al Made in Italy, “un brand ormai ben noto e apprezzato dai consumatori” della Repubblica popolare. Lo ha detto in una lettera al “Il Sole 24 ore” l’ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, ricordando che con il nuovo piano quinquennale approvato dal Comitato centrale del Partito comunista la Cina attuerà “progetti strategici in settori come l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica, i circuiti integrati, le scienze della vita e la scienza e tecnologia aerospaziale”. Sempre nei prossimi cinque anni, la Cina “vedrà il settore dell’import di servizi raggiungere complessivamente i 2.500 miliardi di dollari, più del 10 per cento su scala mondiale”, e questo consentirà l’acquisto di prodotti per oltre 22 mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. (segue) (Res)