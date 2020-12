Italia-Cina: ambasciatore Li a “Il Sole 24 Ore”, nostre porte aperte al Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese, ha sottolineato Li, conta 1,4 miliardi di abitanti, 900 milioni di lavoratori e una fascia di popolazione con reddito medio di circa 400 milioni di persone: “la domanda interna è ampia e il potenziale per il commercio esterno enorme”. L’ambasciatore ha ricordato come nel novembre scorso le aziende italiane abbiano “concluso in un giorno solo sulle piattaforme online di Alibaba vendite per 400 milioni di euro. Inoltre, in Cina si trovano già ovunque furgoni Iveco, il vino rosso toscano, il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano, l'aceto di balsamico di Modena, così come altri prodotti di alta qualità dell'agroalimentare italiano vendono benissimo e sono molto apprezzati”. Secondo Li, "il mutuo vantaggio e beneficio sono l'unica via possibile per la prosperità condivisa di Italia e Cina". (Res)