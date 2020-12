Maltempo: Coldiretti, sale conto danni campi, 14 miliardi nel decennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo per effetto dell'esondazione del Panaro - secondo la Coldiretti - sono 4.000 gli ettari di campagna modenese, per un totale di circa 200 aziende agricole, andati sott'acqua in uno dei territori più fertili della campagna modenese caratterizzata da coltivazioni a seminativi ma anche vigneti, frutteti e allevamenti di suini e bovini da latte per Parmigiano Reggiano dove, oltre ai disagi degli agricoltori e delle loro famiglie si segnalano danni alle abitazioni e ai magazzini, attrezzature e trattori resi inutilizzabili, campi di grano sommersi. Nel bellunese in Veneto gli agricoltori sono impegnati nello sgombero di fango, detriti e altro caduto su strade e sentieri con i danni all'agricoltura aggravati dal dissesto idrogeologico con frane e smottamenti che - spiega Coldiretti – hanno messo in difficoltà alcune stalle con animali nonostante la collaborazione tra gli imprenditori giunti in soccorso per le mungiture meccaniche sospese a causa dell'interruzione elettrica. (segue) (Rin)