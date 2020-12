Maltempo: Coldiretti, sale conto danni campi, 14 miliardi nel decennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiori e ortaggi sotto decine di centimetri di acqua in Versilia dove le copiose precipitazioni che hanno interessato la costa non hanno risparmiato l'agricoltura con numerosi terreni già seminati e serre allagate a causa dell'esondazione di alcuni canali tra Camaiore e Massarosa, secondo il monitoraggio della Coldiretti in Toscana dove si segnalano danni alle aziende floricole ed orticole. In Campania i danni maggiori sono stati segnalati nell'agro sarnese nocerino dove ad essere colpiti sono state le coltivazioni in pieno campo di cipollotto dop, scarole, verze e ortaggi invernali, secondo il monitoraggio della Coldiretti. Trombe d'aria e nubifragi in tutta la Puglia – continua la Coldiretti - hanno colpito gli uliveti nel brindisino, soprattutto a Francavilla e Ceglie Messapica, strappando le olive pronte per la raccolta e trascinato via grano e foraggio appena seminati nel barese, con epicentro a Santeramo e Gioia del Colle, mentre in provincia di Lecce è stata registrata una tromba d'aria a Matino, mentre a Frigole e ad Ugento è andato perso il 50 per cento degli ortaggi, sommersi dall'acqua. Le ultime bufere fanno salire il conto degli eventi estremi che hanno colpito l'Italia nel 2020 con una media, fino ad ora, di oltre quattro nubifragi al giorno tra nevicate anomale, grandinate, tornado, tempeste di fulmini e bombe d'acqua che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne, secondo l'analisi della Coldiretti della banca dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). (Rin)