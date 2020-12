Covid: la Russia pronta a produrre il vaccino sul territorio dell’Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a produrre un vaccino contro il nuovo coronavirus sul territorio dell'Algeria e ha già discusso la questione con le autorità del Paese nordafricano. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Algeria, Igor Belyaev, in un'intervista all’agenzia di stampa di Mosca “Sputnik”. “Ne abbiamo parlato durante i nostri incontri con il ministro della Salute e il ministro dell'Industria farmaceutica. La Russia è pronta a collaborare con l'Algeria per progettare un vaccino a livello locale, e mi riferisco qui al Fondo russo per gli investimenti diretti, che si occupa la distribuzione del vaccino al di fuori del paese", ha detto Belyaev. Il diplomatico ha spiegato che sono previste “molteplici opzioni di impegno, tra cui l'acquisizione diretta, il trasferimento di tecnologia, la produzione congiunta e la partecipazione alla terza fase dei test: abbiamo offerto alla controparte algerina l’intero pacchetto”. Il vaccino russo anti Covid-19 “Sputnik V” è stato registrato l'11 agosto ed è stato sviluppato dall’Istituto di ricerca di epidemiologia e microbiologia Gamaleya, con il supporto del fondo sovrano, e sta attualmente completando i test clinici della “fase 3”. (Rum)