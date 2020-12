Lavoro: ministero e Anpal, a un mese dal via Fondo nuove competenze 46 mila lavoratori coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa un mese dal suo avvio, il Fondo Nuove Competenze, creato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e gestito da Anpal, ha coinvolto 46 mila lavoratori per un totale di 4 milioni e 166 mila ore di formazione. lo riferisce un comunicato stampa del ministero, secondo cui sull'intero territorio nazionale le istanze approvate sono ad oggi 19. "La positiva risposta delle aziende al Fondo Nuove Competenze - dice Catalfo - conferma la necessità di un investimento forte in politiche attive. Azioni come questa, che puntano sul capitale umano, sono la leva per costruire il mercato del lavoro del futuro". La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione. La rimodulazione dell'orario di lavoro deve essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Il Fondo remunera il costo del personale relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi stabiliti dagli accordi collettivi. (Rin)