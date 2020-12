Milano: nella notte 23enne accoltellato in pieno centro, è grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 4.30 di questa mattina M.S. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato alla spalla destra in via Castelfidardo nel pieno centro di Milano, davanti all'ospedale Fatebenefratelli. Le condizioni del giovane, comunica l'areu, l'azienda regionale di emergenza e urgenza, sono subito apparse gravi tanto da essere stato portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di stato. (Rem)