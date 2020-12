Imprese: Saipem aderisce all'iniziativa di Natale del Comune di Milano e accende l'Albero del Futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha aderito all'iniziativa del Comune di Milano Il Natale degli Alberi installando in Largo La Foppa il proprio albero d'autore, in dono alla città, che resterà illuminato fino al 6 gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa. Saipem ha risposto alla call to action per partecipare al progetto per testimoniare il proprio legame e l'impegno verso la città nella quale si appresta a inaugurare la sua nuova sede nel 2022, presso il Quartiere Santa Giulia. Saipem ha scelto un albero avveniristico e tecnologico realizzato dall'agenzia Ground Control e chiamato "Albero del Futuro" per descrivere lo slancio, le speranze e le aspettative verso il domani. Si tratta di una struttura in ferro alta 6 metri che sostiene quattro fasce led su cui scorreranno frasi legate al futuro. È un albero interattivo perché dialoga con gli utenti che potranno inviare al sito www.dearfuture.saipem.com le proprie frasi e i propri pensieri che verrano visualizzati sui pannelli luminosi. (segue) (Com)