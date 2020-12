Imprese: Saipem aderisce all'iniziativa di Natale del Comune di Milano e accende l'Albero del Futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del futuro è particolarmente sentito per Saipem, non solo perché veicola un messaggio di speranza in questo difficile momento, ma anche perché per l'azienda entrare in dialogo con il futuro significa essere pronti ad anticipare i cambiamenti con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee in una conversazione aperta e dinamica. Saipem si rivolge al futuro, mettendo tutto il suo ingegno, la sua creatività e la sua passione per anticipare un mondo in cui energia e mobilità saranno sempre più accessibili e sostenibili. Il futuro insieme all'energia per l'evoluzione sono elementi che definiscono il nuovo pay off di comunicazione del brand Saipem: Empowering Evolution. (segue) (Com)