Imprese: Saipem aderisce all'iniziativa di Natale del Comune di Milano e accende l'Albero del Futuro (3)

- Il progetto si inserisce, infatti, nella nuova campagna di comunicazione di Saipem intitolata Dear Future, attraverso cui Saipem vuole raccontare l'importanza di accogliere la sfida del futuro, di essere pronti a entrare in comunicazione con esso e a rilanciarlo con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee. Saipem si rivolge al futuro con il suo ingegno, la sua creatività e la sua passione per anticipare un mondo in cui energia e mobilità saranno sempre più accessibili e sostenibili. L'evoluzione è, infatti, una conversazione aperta che richiede capacità di parlare, ascoltare e comprendere. (Com)