Roma: quasi 75 Kg di hashish sequestrati a Castelnuovo di Porto, arrestati 2 uomini

- Quasi 75 Kg di hashish sono stati trovati e sequestrati a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, dalla polizia di Stato del commissariato Romanina che ha arrestato due cittadini albanesi di 31 e 37 anni. Secondo quanto si apprende, si tratta di una importante operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A mettere in moto le indagini un attento servizio di controllo del territorio che ha permesso agli investigatori di intercettare una macchina utilizzata probabilmente dal suo autista per rifornire di sostanza stupefacente il quartiere Giardinetti. Per verificare questo, gli agenti, in borghese con un'auto civetta, si sono messi a pedinare la macchina di un 37enne albanese, fermatasi in una via del comune di Castelnuovo di Porto. I poliziotti hanno atteso che l'uomo, dopo circa un'ora, uscisse dalla casa per poi seguirlo e fermarlo successivamente. Nel corso della perquisizione dell'auto gli agenti hanno trovato, in un vano artigianale ricavato sotto il sedile anteriore destro, un borsone in stoffa nero e all'interno, nascosti, 12 pacchi contenenti hashish per un peso complessivo di 13,24 kg. Con l'ausilio delle unità cinofile della Questura ed in particolare del cane "Kara" i poliziotti, dopo aver fermato l'uomo, hanno deciso di proseguire il controllo nell'abitazione. Qui gli agenti, all'interno dell'armadio posto nella camera da letto, hanno trovato numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di 61 kg, oltre ad un bilancino di precisione e diversi appunti riportanti pesature, cifre e nomi. I poliziotti hanno poi bloccato anche un altro uomo di 31 anni, anche lui di origine albanese, che al momento del loro arrivo ha tentato di scappare allontanandosi nella vicina campagna. Al termine dell'operazione i due spacciatori sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti, rispettivamente, presso il carcere di Latina e presso il carcere di Frosinone. (Rer)