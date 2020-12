Russia-Venezuela: Cremlino, data per incontro Putin-Maduro sarà stabilita il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una data per l'incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo venezuelano Nicolas Maduro non è stata ancora fissata e sarà discussa il prossimo anno tramite i canali diplomatici. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, nel corso di un briefing con la stampa. “Non ci sono ancora date esatte. Ci sono contatti regolari e le date saranno stabilite e concordate l'anno prossimo, tramite i canali diplomatici”, ha detto Peskov. In un recente incontro con una delegazione russa di osservatori alle elezioni parlamentari venezuelane, Maduro ha auspicato di visitare Mosca tra l’aprile e il giugno del prossimo anno per incontrare Putin. (Rum)