Cina-Nepal: Pechino e Katmandu rivedono di 86 centimetri l’altezza del Monte Everest

- Il Monte Everest è di 86 centimetri di più alto di quanto si riteneva. Lo hanno annunciato congiuntamente i governi di Cina e Nepal, che hanno raggiunto per la prima volta un’intesa sull’altezza della montagna, ovvero 8.848,86 metri. In precedenza, la Cina considerava l’Everest alto 8.844,43 metri, circa quattro metri in meno della misurazione ufficiale del Nepal. Il monte si trova al confine tra i due Paesi e può essere scalato sia a partire dalla Cina che a partire dal Nepal. La decisione dei due governi di accordarsi sulla misurazione del punto più alto della Terra era stata presa lo scorso anno in occasione di una visita a Katmandu del presidente cinese Xi Jinping. (Cip)