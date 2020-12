Sardegna: screening di massa per la popolazione, pronto il piano Crisanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice in videoconferenza con il commissario dell'Ats, Massimo Temussi per mettere a punto il programma che prevede controlli anti-Covid per tutta la cittadinanza sarda. Il virologo Andrea Crisanti, da pochi giorni consulente della Regione, non perde tempo. Lo screening di massa non è facile da organizzare, ci sono mille particolari da mettere a punto, a partire dalla logistica. Si pensa di utilizzare le sedi comunali o luoghi dove i cittadini possono effettuare il test senza scendere dall'auto. Di certo si partirà dalle zone più colpite dell'Isola e ogni cittadino dovrà ripetere il test per un minimo di due volte e chi risulterà positivo dovrà sottoposti anche al test molecolare. La partecipazione allo screening di massa sarà su base volontaria e la ripetizione dei test dovrà essere fatta a distanza di una settimana o dieci giorni. L'obiettivo è quello di ridurre la trasmissione del virus. (segue) (Rsc)