Sardegna: screening di massa per la popolazione, pronto il piano Crisanti (2)

- Ai test a tappeto si affiancherà anche un potenziamento dell'attività di tracciamento dei contatti. Uno degli obiettivi del piano è di ridurre in un mese, grazie ai due tamponi effettuati alla popolazione, di ridurre dell'80 per cento i casi di positività. Inoltre, per le persone positive ma asintomatiche, è previsto il soggiorno nei cosiddetti "Covid-hotel" o in strutture similari in modo da evitare di contagiare i familiari. Entro l'estate, grazie anche all'ormai imminente arrivo del vaccino, si prevede di liberare l'Isola dal virus grazie anche ai controlli negli scali: l'ingresso nell'Isola potrebbe essere consentito solo a chi dimostra di essere negativo. Quanto ai vaccini, entro la fine di gennaio saranno disponibili 80mila dosi di quello marchiato Pfizer che saranno destinate a 40 mila fra operatori sociosanitari, personale ed ospiti delle Rsa. Altre 10mila dosi, stavolta marchiate Moderna, arriveranno in Sardegna nel primo trimestre del 2021, dosi che dovrebbero garantire la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari sardi. (Rsc)