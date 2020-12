Polonia: presidente Pkn Orlen sull'acquisto di Polska Press, sono solo affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisto di un gruppo editoriale è oggi un modo normale di fare affari. Lo ha dichiarato all'emittente "Polskie Radio 24" il presidente della società petrolifera polacca Pkn Orlen, Daniel Obajtek. Obajtek si è in tal modo riferito all'annunciato acquisto del gruppo Polska Press da parte di Orlen. "Sono affari. Non solo abbiamo acquisito il gruppo Ruch, ma stiamo costruendo anche un nostro gruppo editoriale, Sigma Bis", ha detto, aggiungendo che lo fanno tutte le grandi società nel mondo. Il presidente di Orlen è intervenuto dopo che l'operazione è divenuta nota e ha suscitato timori da parte dell'opposizione polacca. Il leader del partito Piattaforma civica (Po), Borys Budka, ha espresso preoccupazione per il fatto che un importante gruppo editoriale quale Polska Press finisca nelle mani di una società posseduta dal Tesoro polacco e ha parlato di un rischio di "putinizzazione" dei media del Paese e di una "Budapest a Varsavia". L'acquisto a suo avviso non ha niente a che vedere con lo sviluppo del gruppo petrolifero. "Con i soldi dei polacchi tentano di costruire l'ennesima macchina di propaganda modellata su Tvp", la tv pubblica, ha scritto Budka su Twitter. "Orlen diventa la Gazprom di Diritto e giustizia (PiS)", ha commentato l'ex ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski (Po). (segue) (Vap)