Polonia: presidente Pkn Orlen sull'acquisto di Polska Press, sono solo affari (2)

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen ha annunciato l'acquisizione dell'editore Polska Press. Lo rivela il portale "Fakt", evidenziando che questo annuncio avviene poco dopo l'acquisizione della società di distribuzione di stampa periodica Ruch. Entrambe le decisioni rafforzano la presenza di Orlen nel mercato dei media. Polska Press è uno dei maggiori gruppi editoriali in Polonia e pubblica una ventina di giornali e settimanali locali, da "Dziennik Zachodni" alla "Gazeta Wroclawska". Possiede anche portali di informazione online come "naszemiasto.pl". L'acquisto da parte di Orlen dà alla società petrolifera l'accesso a un numero di lettori stimabile intorno ai 17 milioni. Le prime indiscrezioni sul possibile trasferimento a Orlen di Polska Press, finora posseduta dal gruppo tedesco Verlagsgruppe Passau, erano apparse su "The Economist" già a ottobre. (Vap)