Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo della maggioranza al Senato dell'Argentina ha proposto oggi che vengano stampate banconote di corso legale da 1000 pesos (circa 110 euro al cambio ufficiale) con l'effige di Diego Armando Maradona. Il testo dell'iniziativa, segnala il portale specializzato "Parlamentario", propone alla Banca centrale (Bcra) che il 50 per cento delle banconote di corso legale di 1000 pesos o di valore superiore che verranno impresse nel 2021 portino da una parte l'effige di Diego Armando Maradona e dall'altra l'istante del secondo gol all'Inghilterra realizzato nel mondiale del Messico il 22 giugno del 1986". Il progetto propone inoltre che il Programma di emissione di francobolli postali del 2021 preveda una collezione commemorativa dedicata all'idolo del calcio argentino e mondiale. Il testo dell'iniziativa afferma inoltre che "l'eccezionalità della sua carriera, non esenta da limiti ed errori, lo inquadra nel contesto della tradizione degli eroi della tragedia greca" e che "in lui sono presenti i due elementi costitutivi di ogni creazione artistica, l'apollineo ed il dionisiaco". (segue) (Bua)