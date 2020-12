Coronavirus: Usa, ha chiuso definitivamente un ristorante su sei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 110 mila ristoranti negli Stati Uniti hanno chiuso completamente a causa della pandemia di coronavirus, secondo una stima della National Restaurant Association. Il gruppo di difesa prevede che a partire da lunedì, il 17 per cento dei ristoranti ha chiuso definitivamente, ovvero circa un ristorante su sei a livello nazionale. Il numero segna anche un aumento rispetto a settembre, quando il gruppo ha detto che circa 100 mila ristoranti avevano chiuso. Il 37 per cento degli operatori ha detto che è improbabile che il loro ristorante sarà ancora in attività tra sei mesi, secondo un sondaggio pubblicato dall'associazione di ristoratori Usa. (Nys)