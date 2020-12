Lamorgese positiva al Covid, Governo verso il nuovo Cdm in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, si svolgerà oggi un nuovo Consiglio dei ministri sul Recovery fund ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Molto probabile che la riunione si tenga in videoconferenza, alla luce della positività al Covid-19 della titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, che al momento risulta essere asintomatica.La titolare del dicastero ha appreso ieri la notizia proprio nel corso del Cdm. Palazzo Chigi ha fatto sapere, attraverso una nota, che in via cautelativa, i ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede, che in Consiglio siedono rispettivamente alla sinistra e alla destra della ministra Lamorgese, hanno comunicato l'intenzione di sottoporsi volontariamente alla misura dell'isolamento fiduciario". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ed i ministri tutti che già regolarmente si sottopongono a controlli sanitari per la prevenzione del contagio da Covid-19, attendono di conoscere l'esito dei tamponi effettuati dopo la notizia.Secondo quanto si apprende, Di Maio continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali e di governo e ieri, in un post, ha voluto inviare i migliori auguri di pronta guarigione alla ministra Lamorgese. "Anche io sarò in autoisolamento fiduciario e continuerò a lavorare quotidianamente in videoconferenza, rispettando tutti i protocolli sanitari. Seguiamo le regole e vinciamo contro il virus", ha scritto."Il Consiglio dei ministri - ha fatto sapere ancora Palazzo Chigi - si svolge con tutte le precauzioni necessarie. In particolare, tutti i ministri indossano le mascherine per l'intera durata delle riunioni e mantengono le distanze interpersonali previste. Inoltre, è assicurata costantemente la piena aerazione della sala del Consiglio". Nella serata di ieri il personale addetto ha provveduto alla sanificazione dei locali. (Rin)