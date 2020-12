Recovery: 196 miliardi di euro di fondi, 74,3 per la "Rivoluzione verde". Ecco la bozza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pari a 196 miliardi di euro i fondi che l’esecutivo impiegherà per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E’ quanto si legge nella bozza del documento all’esame del Consiglio dei ministri, previsto ieri, e rimandato a oggi dopo il risultato del tampone della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, positiva al Covid-19. Di queste risorse, 74,3 miliardi saranno destinate alla "Rivoluzione verde e transizione ecologica", 48,7 miliardi a "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", 27,7 miliardi alle "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", 19,2 miliardi ad "Istruzione e ricerca", 17,1 miliardi alla "Parità di genere, coesione sociale e territoriale" e nove miliardi alla salute.L’intervento sulle infrastrutture per la mobilità previsto nel Pnrr si pone obiettivi "ambiziosi in termini di connettività, sicurezza, decarbonizzazione, digitalizzazione e sostenibilità dei trasporti, nel rispetto del principio del 'do not significant harm' che esclude dal finanziamento europei investimenti infrastrutturali che provocano effetti negativi sull’ambiente", si legge ancora nella bozza. La missione infrastrutturale punta a completare "entro il 2026, l’anno finale di Next Generation Eu, una prima e significativa tappa di un percorso di più lungo termine verso la realizzazione di un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile dal punto di vista ambientale. Aggiungendo risorse a progetti già esistenti e accelerandoli, nonché introducendone di nuovi, si punterà a realizzare e completare opere che fanno parte di progetti infrastrutturali europei o che vadano a colmare lacune che hanno sin qui penalizzato lo sviluppo economico del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno e delle Isole", aggiunge il testo.Sono previsti interventi di "velocizzazione e di incremento della capacità dei trasporti ferroviari per passeggeri e merci, lungo gli assi prioritari del paese Nord-Sud ed Est-Ovest, per favorire la connettività del territorio ed il passaggio del traffico da gomma a ferro. In particolare, nel Nord del paese si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia, Verona-Brennero, Liguria-Alpi e Torino-Lione, migliorando i collegamenti con i porti di Genova e Trieste; nel Centro del paese si rafforzeranno due assi Est-Ovest (Roma-Pescara e Orte-Falconara) riducendo significativamente i tempi di percorrenza ed aumentando le capacità", spiega la bozza. Infine, "si estenderà l’Alta velocità al Sud lungo le direttrici Napoli-Bari e Salerno-Reggio-Calabria, velocizzando anche il collegamento diagonale da Salerno a Taranto e la linea Palermo-Catania-Messina. Inoltre, sono previsti interventi di messa in sicurezza, contrasto e adattamento al cambio climatico e digitalizzazione della rete stradale che includeranno una forte componente di ammodernamento tecnologico, attraverso un sistema di monitoraggio digitale ed avanzato, che consenta di ridurre i rischi di dissesto e sismici, i rischi di incidenti, e di realizzare risparmi sulle future spese di manutenzione".E ancora la bozza del Pnrr annuncia "una serie di interventi relativi al settore della logistica ed in particolare del sistema marittimo (…) per migliorare la competitività dei porti italiani" con 'la risoluzione dell'ultimo miglio'. A causa delle inefficienze del settore, le nostre imprese pagano, infatti, un extra costo della logistica superiore dell’11 per cento rispetto alla media europea", precisa la bozza. (Rin)