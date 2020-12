Scuola: in Campania infanzia e primaria tornano in presenza da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani 9 dicembre, in Campania, l'attività didattica torna in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell'infanzia fino alla seconda classe della primaria. E' quanto ha fatto sapere la Regione con una nota pubblicata sui canali social. "A seguito della riunione dell'unità di crisi - si apprende - e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell'ordinanza viene stabilito che sarà consentita, a partire dal 9 dicembre. Per tutte le altre classi della Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado prosegue la didattica a distanza".A livello nazionale il ritorno in classe è stato fissato al 7 gennaio, con rientro delle scuole secondarie di secondo grado al 75 per cento. Con l'introduzione dei doppi turni pomeridiani si potrebbero, di fatto, ottenere benefici. Meno assembramenti, meno studenti sui mezzi pubblici nella fascia mattutina già carica per l'afflusso di lavoratori. Per la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, non si possono tenere aperte le scuole ad agosto, ma si può pensare di allungare il calendario scolastico fino alla fine del mese di giugno. Come già osservato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al momento la scuola non si può sottrarre alla eventuale introduzione di doppi turni pomeridiani anche alla luce dell'elevato carico sul trasporto pubblico locale.Quello che la ministra ha voluto sottolineare con forza è che la scuola non ha contribuito alla seconda andata della pandemia. "Chi sostiene il contrario o non ha fornito i dati agli specialisti o è in malafede", ha aggiunto. "I dati ci sono. Il ministero dell'Istruzione li ha raccolti pur non essendo proprio compito. Semmai abbiamo fatto un lavoro in più con un monitoraggio interno per avere un doppio controllo. E meno male, perché in alcuni casi, dove le Asl erano in sofferenza, i dati che noi avevamo erano gli unici", ha spiegato. Per quanto concerne il tracciamento "ha avuto difficoltà a settembre, ora sta recuperando grazie all'allentamento della curva e stiamo chiedendo una corsia preferenziale per test rapidi e tamponi in vista della riapertura", ha spiegato ancora. (Rin)