Covid: Regno Unito, Margaret Keenan è la prima persona a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech

- Si chiama Margaret Keenan, ha 90 anni ed è nordirlandese: è lei la prima persona al mondo ad aver ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19 in quello che in Regno Unito è stato chiamto il “V-Day”, il giorno in cui è iniziato il processo di vaccinazione di massa. Keenan è originari di Enniskillen e si è vaccinata all’ospedale universitario di Coventry. Circa 70 centri ospedalieri in tutto il Regno Unito si stanno preparando per la somministrazione del vaccino alle persone ultraottantenni e al personale sanitario. Il programma predisposto dal governo britannico mira a proteggere inizialmente le categorie più vulnerabili. Il Regno Unito è il primo Paese al mondo a iniziare a utilizzare il vaccino Pfizer/BioNTech dopo che le autorità di regolamentazione ne hanno approvato l'utilizzo la scorsa settimana. La vaccinazione non sarà obbligatoria ma volontaria. (Rel)