Sardegna: progetto per non udenti della Regione è risultato il migliore d'Italia (2)

- Il lavoro presentato dalla Regione a Roma punta, in particolare, ad abbattere le barriere nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo di una piattaforma 'cloud' che sarà implementata sui dispositivi mobili e conterrà tutte le soluzioni tecnologiche più idonee per la comunicazione fra operatori e utenti (e quindi in grado di interpretare e tradurre il linguaggio dei segni). "La partecipazione a questa iniziativa – spiega l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – ribadisce la grande attenzione della Regione per i temi legati alla disabilità. L'indagine Istat 'Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'unione europea - Indagine Ehis 2015', stima in Sardegna la presenza di 81mila persone, di 15 anni e più, con gravità delle limitazioni nell'udito. Il riconoscimento da parte del Governo è una conferma dell'eccellenza e della qualità espresse nella nostra Isola". (Rsc)