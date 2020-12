Sardegna: ginepreto secolare in area protetta abbattuto abusivamente a Capo Caccia (Alghero)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ginepreto secolare sul mare di Porto Conte (Alghero) dell'estensione di un ettaro, è stato tagliato insieme ad altre numerose essenze arboree che dimoravano al suo interno. Lo hanno scoperto gli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, che ha sequestrato tutta l'area che include anche l'hotel Capo Caccia. I forestali sono coordinati dal comandante dell'ispettorato di Sassari, Giancarlo Muntoni, i forestali sono intervenuti per impedire che il danno ambientale rilevato potesse essere esteso ulteriormente e che altre piante ultracentenarie venissero abbattute. Dell'operazione è stata informata l'autorità giudiziaria. All'azione dei forestali plaudono gli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico che in una nota ricordano come l'hotel Capo Caccia, acquisito nel 2019 da una cordata di imprenditori capeggiata da Francesco Biasion, titolare del vicino "Condominio Eurotel Capocaccia", sia una struttura ricettiva che ha visto lustri di analoghi contenziosi giudiziari. (segue) (Rsc)