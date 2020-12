Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio Regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge sulla riorganizzazione della Presidenza della Regione è uno dei temi in discussione nella riunione della Commissione Autonomia del Consiglio Regionale convocata per domani alle 10. Il parlamentino presieduto da Pierluigi Saiu si occuperanno anche dell'elezione di un segretario e delle modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31). La commissione "Sanità", presieduta da Domenico Gallus, si riunisce alle 9,30 di giovedì. All'esame del parlamentino le Criticità derivanti dall'emergenza Covid-19 che coinvolgono i servizi svolti presso il presidio ospedaliero A. Segni di Ozieri. Saranno sentiti in audizione: l'assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, il Commissario Straordinario Ats Sardegna ex I.r. 24/2020 e i Sindaci della Conferenza del Distretto di Ozieri. L'assessore Mario Nieddu sarà sentito anche sulla Proposta di legge 181 (Misure urgenti di sostegno alle strutture sanitarie private accreditate e in regime contrattuale per la macroarea della specialistica ambulatoriale, centri di riabilitazione, assistenza ospedaliera accreditata, finalizzate alla progressiva ripresa dell'erogazione delle prestazioni sanitarie a seguito dell'emergenza correlata al Covid-19). (segue) (Rsc)