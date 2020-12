Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio Regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione "Cultura e Lavoro", presieduta da Alfonso Marras è convocata giovedì, alle 10. Sulle problematiche dei lavoratori in utilizzo, saranno senti in audizione l'assessore regionale al lavoro e una delegazione di lavoratori. Sul Parere 100 (Programmazione rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2021/2022, saranno auditi: l'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna; l'Anci Sardegna e i sindacati della scuola. (Rsc)