Corea del Sud: Covid, firmati accordi per vaccinare 44 milioni di persone nel 2021

- La Corea del Sud ha firmato accordi per vaccinare contro il Covid-19 almeno 44 milioni di persone nel 2021. Lo ha reso noto in conferenza stampa il ministro della Sanità, Park Neung-hoo, al termine di una nuova giornata di contagi in aumento per il Paese asiatico. Il governo, ha spiegato, Park, ha acquistato 20 milioni di dosi da AstraZeneca, 20 da Pfizer e 20 da Moderna, mentre altri 4 milioni di dosi dovrebbero arrivare da Janssen, compagnia farmaceutica di proprietà di Johnson & Johnson. In totale, le dosi dovrebbero essere sufficienti a vaccinare 34 milioni di persone. Altri dieci milioni verranno vaccinati attraverso il programma dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Covax. “Inizialmente avevamo pianificato di acquistare vaccini per 30 milioni di persone, ma poi abbiamo deciso di prenderne di più perché non vi è certezza sulla reale efficacia dei vaccini e perché la competizione tra i Paesi è molto intensa”, ha aggiunto Park. (segue) (Git)