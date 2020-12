Corea del Sud: Covid, firmati accordi per vaccinare 44 milioni di persone nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime dosi dovrebbero arrivare non prima di marzo, ma le autorità sanitarie sudcoreane hanno spiegato che prima di adoperarlo attenderanno i dati delle vaccinazioni negli altri Paesi. La campagna dovrebbe dunque avere inizio nella seconda metà del 2021. Alla mezzanotte di ieri l’Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdcpa) ha registrato 594 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale di contagi dall’inizio della pandemia a quota 38.755. I decessi nel complesso sono stati 522. A differenza delle prime due ondate di contagi, legate a pochi e ben circoscritti epicentri, il recente picco di casi sembra dipendere da numerosi focolai nell’area metropolitana di Seul. Il vice ministro della Salute, Kang Do-tae, ha fatto sapere che il governo non è riuscito finora a tracciare l’origine del 26 per cento dei casi. “Se il distanziamento sociale non sarà attuato in maniera corretta, i contagi nell’area della grande Seul porteranno a un forte aumento dei casi a livello nazionale”, ha dichiarato Kang. (Git)