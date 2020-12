Mes: Tofalo (M5s), sì alla riforma, No all'utilizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione sulla risoluzione per il Consiglio d'Europa, invita alla grande responsabilità istituzionale, in una fase delicata legata all'emergenza Covid. In queste ore stiamo leggendo tutto e il contrario di tutto sul Mes e sulla votazione che si terrà domani in Aula. D'altronde sappiamo che da sempre provano a dividerci. Lo afferma il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo (M5s). "Nessuno dice però che in queste ore i gruppi parlamentari del M5s, di Camera e Senato, stanno lavorando senza sosta a in perfetta sinergia per arrivare alla migliore risoluzione sul tema e, soprattutto, per tener conto di ogni sensibilità interna. La fase conclusiva degli Stati Generali e una leadership ormai non più riconosciuta non devono infatti pesare su votazioni così importanti per il Paese. Il Movimento voterà compatto dando un forte mandato al Presidente del consiglio Giuseppe Conte per la trattazione sui tavoli europei. Una cosa è certa, il Mes resta per noi uno strumento inadeguato e ormai inutile per le esigenze dell'Italia, disponiamo infatti già di tantissime risorse come i fondi strutturali, gli scostamenti di bilancio, il Recovery Found e altri. La questione piuttosto è come e dove usare al meglio queste risorse", aggiunge. (Rin)