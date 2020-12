Argentina: il parlamento propone di stampare banconote con l'effige di Maradona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo della maggioranza al Senato dell'Argentina ha proposto oggi che vengano stampate banconote di corso legale da 1000 pesos (circa 110 euro al cambio ufficiale) con l'effige di Diego Armando Maradona. Il testo dell'iniziativa, segnala il portale specializzato "Parlamentario", propone alla Banca centrale (Bcra) che il 50 per cento delle banconote di corso legale di 1000 pesos o di valore superiore che verranno impresse nel 2021 portino da una parte l'effige di Diego Armando Maradona e dall'altra l'istante del secondo gol all'Inghilterra realizzato nel mondiale del Messico il 22 giugno del 1986". Il progetto propone inoltre che il Programma di emissione di francobolli postali del 2021 preveda una collezione commemorativa dedicata all'idolo del calcio argentino e mondiale. Il testo dell'iniziativa afferma inoltre che "l'eccezionalità della sua carriera, non esenta da limiti ed errori, lo inquadra nel contesto della tradizione degli eroi della tragedia greca" e che "in lui sono presenti i due elementi costitutivi di ogni creazione artistica, l'apollineo ed il dionisiaco".Mentre si accavallano le iniziative per commemorare la vita del campione argentino la giustizia argentina cerca di delucidare anche le circostanze che ne hanno prodotto la morte. In questo contesto la polizia scientifica della città di La Plata ha già iniziato gli esami tossicologici dei tessuti, del sangue e delle orine saranno resi noti nei prossimi giorni. Obiettivo delle perizie, secondo quanto hanno dichiarati fonti interne all'inchiesta e avvocati delle querele all'agenzia di stampa "Telam", è quello di determinare se l'idolo argentino ha ingerito un qualche tipo di droga o sostanza particolare che abbia potuto determinarne il decesso. Nel frattempo, riferisce sempre "Telam, il giudice che sovrintende l'inchiesta ha autorizzato l'apertura anche dei telefoni sequestrati durante le perquisizione nei domicili dell'ex medico personale del Diego, il neurochirurgo Leopoldo Luque e della psichiatra che l'aveva in cura nelle ultime settimane, Agustina Cosachov. "Entro dieci giorni avremo gli studi di sanfue e orine gli altri tarderanno di più", ha affermato una delle fonti a "Telam".Una delle conclusioni certe a cui sono giunti i periti forensi riguarda il cuore di Maradona, completamente asportato nell'autopsia e che, secondo quanto comunicato alla stampa soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e pesava 503 grammi, circa il doppio di uno normale. L'avvocato Mario Baudry, che rappresenta Dieguito Fernando Maradona, il figlio più giovane che l'ex calciatore ha avuto con Verónica Ojeda, si è unito di recente alla schiera di coloro che ritengono ci siano state gravi negligenze da parte dello staff medico e del circolo intimo nel monitoriaggio del decorso postoperatorio dell'ex giocatore del Napoli. "Crediamo che Diego non sia morto per un problema clinico, ma sia morto di morte naturale per abbandono di persona, almeno", ha affermato Braudy, che ha quindi chiesto di approfondire "la responsabilità" di ciascuno dei medici.Al centro dei sospetti dei familiari anche il ruolo dell'ex avvocato del "Diez", Matias Morla, intestatario della maggior parte delle società che detengono il "brand Maradona". Sarebbe Morla infatti ad aver propiziato l'arrivo di Luque come medico di fiducia del "pibe de oro", e sempre Morla, attraverso suoi uomini di fiducia, a gestire anche l'afflusso delle persone che potevano visitare o comunicare con lui. La procura di San Isidro a carico dell'inchiesta, non esclude d'altra parte una possibile imputazione per omicidio colposo nei confronti di Luque. Un funzionario della procura, riportava ieri "Telam", ha sottolineato che la magistratura "cerca di determinare se c'è stata una negligenza o un'imperizia che possa prefigurare un omicidio colposo". "Se oltre alle dichiarazioni dei testimoni anche le perizie accerteranno un qualche tipo di negligenza Luque verrà imputato", ha aggiunto la fonte.Tra le testimonianze che puntano il dito contro il neurochirurgo che aveva operato Maradona il 3 novembre e che ne seguiva presumibilmente il decorso sono le stesse figlie del Diego, Dalma e Giannina. Dalle dichiarazioni rese agli inquirenti non ci sarebbero dubbi che per loro il responsabile delle cure mediche del padre fosse Leopoldo Luque". Dalma e Giannina sono state sentite per circa sei ore dai magistrati del tribunale di San Isidro nella notte di sabato. Secondo le figlie del calciatore il "ricovero domiciliare" a cui doveva essere sottoposto il "Diez", nei fatti non era tale. "Ci avevano promesso un ricovero domiciliare ma non è stato così", hanno affermato. Dalma e Giannina avrebbero quindi dichiarato davanti ai giudici di aver osservato che il padre era particolarmente "gonfio" negli ultimi giorni prima della morte avvenuta mercoledì 25 novembre per un attacco di cuore.Lo stesso Luque per parte sua aveva convocato prontamente una conferenza stampa per spiegare la sua posizione. "Sono a completa disposizione della giustizia", ha dichiarato fin dall'inizio il neurochirurgo che ha eseguito un delicato intervento alla testa di Maradona il 3 novembre. "Ho messo tutto a disposizione dei magistrati, hanno avuto quello che hanno chiesto", ha detto il medico, sottolineando che l'intera storia clinica di Maradona adesso è in mano agli inquirenti. "Ho dato loro anche tutti i computer e cellulari con tutti gli accessi sbloccati, sono sempre stato a disposizione". Luque ha quindi affermato di aver fatto il possibile con un paziente difficile che considerava un amico. "So quello che ho fatto e come l'ho fatto, posso dimostrare tutto, sono assolutamente sicuro di aver fatto il meglio che si poteva fare con Diego", ha aggiunto.Eppure le figlie di Maradona non sono le uniche a puntare il dito contro Luque. L'ex medico personale di Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe, in un'intervista rilasciata venerdì al canale televisivo "Telefé" aveva dichiarato che il campione argentino sarebbe dovuto rimanere ricoverato in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. "Non è stato curato adeguatamente, sarebbe dovuto rimanere in ospedale, non in una casa che non era preparata", ha detto Cahe, secondo il quale Maradona è morto "in un modo insolito". "Sto cercando di capire che è successo realmente", ha aggiunto il medico che ha avuto in cura El Diego per molti anni. "Che fosse stato dimesso non mi è sembrato logico fin dall'inizio, sarebbe dovuto rimanere in uno stretto ricovero con una infrastruttura differente", ha quindi aggiunto, sottolineando inoltre che "il controllo cardiovascolare non è stato fatto a dovere".Matias Morla, per parte sua ha puntato il dito invece contro i soccorsi. In particolare il legale ha denunciato che l'ambulanza chiamata per soccorrere il calciatore, deceduto per insufficienza cardiaca acuta, è arrivata con oltre mezz'ora di ritardo. "L'ambulanza ha tardato più di mezz'ora, è stata una idiozia criminale", ha detto il legale in un comunicato diffuso sul suo account Twitter. "E' inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia ricevuto assistenza né controllo da parte del personale sanitario", ha dichiarato Morla, annunciando che avrebbe chiesto l'apertura di un'indagine. I registri delle videocamere del complesso privato dove viveva Maradona hanno dimostrato tuttavia che la prima ambulanza era accorsa dopo nove minuti dalla chiamata.Secondo il risultato preliminare dell'autopsia, Maradona è morto per un'insufficienza cardiaca acuta che ha generato un edema polmonare acuto. L'autopsia è stata condotta da cinque medici più un sesto nominato dalla famiglia. Secondo i medici la morte è avvenuta alle 12 di mercoledì 25 (ora locale). Le esequie del campione argentino si sono svolte venerdì 27 con gli onori di Stato nella Casa Rosada. I familiari diretti, gli amici più intimi e i compagni della "seleccion" campione del mondo del 1986 hanno assistito nelle primissime ore di venerdì alle esequie private nel salone dei Popoli originari della Casa Rosada, a Buenos Aires. La ex moglie, Claudia Villafane, le figlie, Dalma e Giannina, e pochi invitati hanno potuto dare in questo modo l'ultimo addio alla salma del campione argentino. (Abu)