Usa-Slovenia: segretario di Stato Pompeo a colloquio con ministro degli Esteri sloveno Logar

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri sloveno, Anze Logar, con il quale ha discusso dell'importanza della sicurezza energetica e di come la cooperazione nucleare civile può rafforzare le relazioni bilaterali strategiche. Entrambi i leader, si legge in una nota del dipartimento di Stato, hanno preso atto della firma anticipata del memorandum d'intesa sulla cooperazione nucleare Usa-Slovenia prevista per oggi e hanno accolto con favore l'istituzione di un dialogo strategico Usa-Slovenia per rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, promuovere la prosperità economica per i due Paesi e migliorare le relazioni bilaterali di lunga data. Il segretario Pompeo e il ministro degli Esteri Logar hanno infine convenuto sulla necessità di "un'azione coordinata per difendere i valori e interessi condivisi dalle minacce rappresentate da attori maligni". (Nys)