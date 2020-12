Libia: fonti stampa, tasso di cambio “unificato” sarà tra 4 e 4,5 dinari per un dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di cambio parificato tra l’est e l’ovest della Libia sarà annunciato durante la prima riunione “unificata” del Consiglio di amministrazione della Banca centrale prevista la prossima settimana ed è probabile che sia compreso tra 4 e 4,5 dinari per un dollaro statunitense. A riferirlo è il sito web d’informazione “Al Marsad”, considerato vicino alle istanze del generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che tiene in ostaggio 18 pescatori di Mazara del Vallo dallo scorso 2 settembre. L’indiscrezione filtra dopo la prima riunione preparatoria della Banca centrale della Libia tenuta ieri in videoconferenza alla presenza di esponenti della Tripolitania e dalla Cirenaica. Secondo quanto si legge in una nota stampa ufficiale pubblicata su Facebook, l'istituto emittente conferma che vi è un accordo sulla necessità di adeguare il tasso di cambio del dinaro libico (che in Cirenaica viene stampato da una società russa) e di orientare la politica finanziaria al livello nazionale. Poco dopo la pubblicazione del comunicato, si è registrato un forte calo del valore del dollaro nello scambio con il dinaro libico al mercato nero di Tripoli. Secondo il sito economico libico "Sada", il cambio informale del dollaro ha raggiunto ieri pomeriggio i 5,96 dinari, mentre era stato quotato in mattinata a circa 6,26. (Lit)