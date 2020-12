Usa: Fauci, la California non aveva altra scelta nelle restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci ha detto di aver consigliato ai funzionari californiani di "non avere altra scelta" se non quella di imporre ordini di soggiorno a casa che più di 33 milioni di residenti vivono oggi. Le regole di soggiorno a casa della California sono tra le più severe della nazione, limitando la maggior parte delle attività non essenziali, vietando la ristorazione e proibendo gli incontri privati. La scorsa settimana il governatore Gavin Newsom ha assegnato le contee a una delle cinque regioni geografiche che dovrebbero essere chiuse se la capacità del reparto di terapia intensiva dovesse scendere sotto il 15 per cento. Fauci ha parlato oggi con l'emittente "Cnn", nella stessa mattina in cui il Presidente eletto Joe Biden lo ha nominato consigliere medico capo per il Covid-19. Fauci detto di essere stato consultato dai funzionari californiani prima di procedere con l'ordine di soggiorno e di essere "assolutamente" d'accordo con l'approccio dello Stato. (Nys)