Aborto: Lilli-Spinaci (Pd), manifesti movimento "pro vita" ledono donne, Raggi li rimuova

- "La sindaca Raggi provveda a far rimuovere celermente i manifesti affissi stamani dal Movimento per la Vita". Lo dichiarano in una nota Sara Lilli, capogruppo del Pd nel Municipio Roma I e Daniela Spinaci, presidente della commissione Pari opportunità del Municipio Roma I. "Perché riteniamo che quei manifesti ledano profondamente la dignità e la libera scelta delle donne sul proprio corpo, compromettendo l'autodeterminazione che invece va affermata con forza. La farsa secondo cui la pillola RU486 metta a rischio la salute delle donne, sta diventando sempre più violenta - continuano Lilli e Spinaci -. E' ora di dire chiaramente le cose come stanno: la pillola RU486 non comporta alcun rischio e la sua somministrazione senza ospedalizzazione, come peraltro affermato dal Ministero della Salute, permette a tutte le donne di scegliere e di autodeterminarsi rendendo accessibile l'interruzione di gravidanza in sicurezza. In Italia l'interruzione volontaria della gravidanza è un diritto acquisito e garantito dalla legge 194 - aggiungono Lilli e Spinaci - e non dovrebbe ogni giorno essere messo in discussione. E' giunta l'ora - conclude la nota - che tutte le donne rivendichino la loro libertà di agire". (Com)