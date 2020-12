Roma: Ferrara (M5s), da Anzaldi attacco vergognoso contro Raggi su Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vergognoso l'attacco del deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, contro la sindaca di Roma Virginia Raggi su Tor Bella Monaca. A dirlo in una nota il consigliere M5s del Campidoglio Paolo Ferrara. Il deputato Anzaldi "pensa che i romani siano 'sciocchi’ e così gioca a confonderli e soprattutto specula sulla pelle degli ultimi solo per un pizzico di notorietà. Le scatole di gastroprotettori non gli bastano più e così vomita un attacco vergognoso contro Virginia Raggi; secondo lui la sindaca avrebbe sbagliato a chiudere a Tor Bella Monaca una grotta aperta al servizio dei criminali, degli spacciatori e dei ladri che sfruttano i più deboli - sostiene Ferrara -. L’intervento che ha tolto a persone senza scrupoli uno ‘spazio della morte’ lui lo chiama ‘un problema di ordine pubblico o di pulizia delle siringhe’. Anzaldi arriva sempre tardi - conclude Ferrara - ma soprattutto non si vergogna di indebolire le azioni che sostengono i ragazzi vittime di questa infamità". (Com)