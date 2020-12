Governo: Cdm ha avviato esame Pnrr che riprenderà in prossima riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, presieduto dal presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, ha avviato l'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e delle disposizioni volte ad assicurarne l'attuazione. Il Piano nazionale - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - dovrà dare attuazione, nel nostro Paese, al programma Next Generation Eu, varato dall'Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2021-2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da Covid-19. Il programma ha l'obiettivo di sostenere le riforme e gli investimenti, anche in vista della transizione verde e digitale, al fine di agevolare una ripresa duratura, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, di migliorare la resilienza delle economie dell'Unione e di ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 17.15, - prosegue la nota - in conseguenza della necessità di provvedere alla sanificazione della sala ove si svolgono le riunioni. L'esame del Piano, pertanto, riprenderà nella prossima riunione del Consiglio. (Com)