Usa: accuse a Trump, sta svendendo un terreno sacro ai nativi a una società mineraria

- L'amministrazione Trump sta per approvare questo mese uno scambio di terreni che trasferirebbe un sito sacro dei nativi americani in Arizona a una società mineraria che cerca di costruire una miniera di rame, riferisce il sito "Politico". I leader della tribù Apache di San Carlos, gli ambientalisti e i democratici hanno accusato il governo federale di aver accelerato il processo di revisione ambientale nel tentativo di dare alla società Rio Tinto e ai suoi partner più di 2.400 acri di terreno nella foresta nazionale di Tonto, mentre il mese prossimo il presidente Trump sarà sostituito dal presidente eletto Joe Biden. L'area conosciuta come Oak Flat è stata un luogo culturalmente significativo e sacro per molti gruppi tribali della regione negli ultimi 1.500 anni. Nel 2014, un'aggiunta a una legge di finanziamento del Pentagono ha permesso a Rio di scambiare i terreni di sua proprietà vicino alla foresta con terreni sopra una vasta riserva di rame a Oak Flat in seguito a una revisione ambientale. Sia il Servizio Forestale degli Stati Uniti che Rio hanno fatto marcia indietro, sostenendo che il processo di autorizzazione non è stato accelerato.(Nys)