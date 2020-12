Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle conclusioni certe a cui sono giunti i periti forensi riguarda il cuore di Maradona, completamente asportato nell'autopsia e che, secondo quanto comunicato alla stampa soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e pesava 503 grammi, circa il doppio di uno normale. L'avvocato Mario Baudry, che rappresenta Dieguito Fernando Maradona, il figlio più giovane che l'ex calciatore ha avuto con Verónica Ojeda, si è unito di recente alla schiera di coloro che ritengono ci siano state gravi negligenze da parte dello staff medico e del circolo intimo nel monitoriaggio del decorso postoperatorio dell'ex giocatore del Napoli. "Crediamo che Diego non sia morto per un problema clinico, ma sia morto di morte naturale per abbandono di persona, almeno", ha affermato Braudy, che ha quindi chiesto di approfondire "la responsabilità" di ciascuno dei medici. (segue) (Bua)