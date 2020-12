Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le testimonianze che puntano il dito contro il neurochirurgo che aveva operato Maradona il 3 novembre e che ne seguiva presumibilmente il decorso sono le stesse figlie del Diego, Dalma e Giannina. Dalle dichiarazioni rese agli inquirenti non ci sarebbero dubbi che per loro il responsabile delle cure mediche del padre fosse Leopoldo Luque". Dalma e Giannina sono state sentite per circa sei ore dai magistrati del tribunale di San Isidro nella notte di sabato. Secondo le figlie del calciatore il "ricovero domiciliare" a cui doveva essere sottoposto il "Diez", nei fatti non era tale. "Ci avevano promesso un ricovero domiciliare ma non è stato così", hanno affermato. Dalma e Giannina avrebbero quindi dichiarato davanti ai giudici di aver osservato che il padre era particolarmente "gonfio" negli ultimi giorni prima della morte avvenuta mercoledì 25 novembre per un attacco di cuore. (segue) (Bua)