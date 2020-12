Argentina: Maradona, parlamento propone stampare banconote con effige del "Diez" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il risultato preliminare dell'autopsia, Maradona è morto per un'insufficienza cardiaca acuta che ha generato un edema polmonare acuto. L'autopsia è stata condotta da cinque medici più un sesto nominato dalla famiglia. Secondo i medici la morte è avvenuta alle 12 di mercoledì 25 (ora locale). Le esequie del campione argentino si sono svolte venerdì 27 con gli onori di Stato nella Casa Rosada. I familiari diretti, gli amici più intimi e i compagni della "seleccion" campione del mondo del 1986 hanno assistito nelle primissime ore di venerdì alle esequie private nel salone dei Popoli originari della Casa Rosada, a Buenos Aires. La ex moglie, Claudia Villafane, le figlie, Dalma e Giannina, e pochi invitati hanno potuto dare in questo modo l'ultimo addio alla salma del campione argentino. (Bua)