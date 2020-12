Brasile: volume export carne bovina a novembre è il più alto dell'anno  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carni bovine dal Brasile a novembre 2020 hanno raggiunto un volume di 197.852 tonnellate, in crescita del 10 per cento rispetto al mese di ottobre e in linea con il volume registrato nello stesso mese dello scorso anno. Anche fatturato pari a 844,8 milioni di dollari è considerato stabile rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando raggiunse. Lo riferisce l'Associazione brasiliana degli allevatori e mattatoi (Abrafrigo) che per il 2020 prevede una crescita dell'export pari al 10 per cento e una crescita del fatturato pari al 15 per cento. Da inizio anno, le esportazioni hanno raggiunto un volume di 1,85 milioni di tonnellate, superando il volume di 1,7 milioni nello stesso periodo del 2019. I ricavi hanno totalizzato 7,7 miliardi di dollari, contro i 6,8 miliardi di dollari registrati nei primi 11 mesi dello scorso anno. Secondo Abrafrigo il mercato cinese ha importato finora il 57,9 per cento del totale delle esportazioni di carne bovina brasiliana, contro il 43,2 per cento nel 2019. Dopo la Cina, il maggior acquirente del prodotto è stato l'Egitto, con 122.753 tonnellate (in calo del 23,7 per cento rispetto al 2019). Al terzo posto si è posizionato il Cile con 56.373 tonnellate (-21,1 rispetto allo scorso anno), al quarto la Russia, con 56.373 tonnellate (-14,8 per cento) e al quinto gli Stati Uniti 54.384 tonnellate (+52,6 per cento). (Brb)