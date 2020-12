Usa: la Camera al voto dopodomani per evitare serrata governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che dopodomani la Camera dei rappresentanti Usa voterà una misura per evitare la chiusura del governo dopo la scadenza dei finanziamenti in corso questo venerdì, riconoscendo che i negoziatori hanno bisogno di più tempo per raggiungere un accordo a più lungo termine. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Gli assistenti democratici hanno confermato lunedì che la misura di stopgap dovrebbe durare fino al 18 dicembre. I leader democratici della Camera, inizialmente, speravano di concludere i lavori su un pacchetto di spesa onnicomprensivo, sul sollievo economico del coronavirus e su un disegno di legge annuale sulla politica di difesa entro venerdì e di mandare i membri a casa in tempo per la quarantena per due settimane prima di trascorrere il Natale con le loro famiglie. (Nys)