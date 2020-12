Covid: Usa, governo smentisce offerta Pfizer per dosi aggiuntive del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i funzionari dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump hanno negato di aver rifiutato un'offerta di Pfizer all'inizio di quest'anno per l'acquisto di dosi aggiuntive del suo vaccino anti-Covid-19. L'Operation "Warp Speed" dell'amministrazione ha firmato un contratto da quasi due miliardi di dollari con Pfizer e il suo partner BioNTech a luglio per i diritti di 100 milioni di dosi. Secondo l'accordo, il governo pagherà alle aziende 1,95 miliardi di dollari al ricevimento delle prime 100 milioni di dosi, previa autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda). Il contratto ha dato all'amministrazione la possibilità di acquisire fino a 500 milioni di dosi aggiuntive. Secondo il "New York Times", l'amministrazione ha rifiutato quest'estate quando le è stata offerta la possibilità di acquistare dosi aggiuntive. Di conseguenza, Pfizer potrebbe non essere in grado di fornire più del suo vaccino agli Stati Uniti fino a giugno a causa dei suoi impegni con altri paesi. Ma la Casa Bianca sostiene che gli Stati Uniti hanno contratti con altre cinque società per una garanzia combinata di tre miliardi di dosi, oltre all'opzione per ulteriori dosi. (Nys)