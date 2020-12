Bolivia: presidente Arce esorta Forze armate a collaborare in indagini su violazioni durante proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel presentare la missione, il relatore Francisco José Eguiguren, aveva evocato i "massacri" definendo "allarmante" e "molto preoccupante" la situazione nel paese andino. Il responsabile della Cidh avvertiva della necessità di aprire a indagini internazionali, mancando all'interno del paese le necessarie condizioni di obiettività. "Nonostante l'informazione ufficiale parli di morti in scontri tra civili, crediamo che serva una indagine internazionale, perché non troviamo all'interno garanzie per una inchiesta imparziale e decisa", spiegava il relatore. Nel mirino delle critiche anche il decreto approvato dal governo ad interim con cui si esoneravano i militari da parte delle responsabilità per gli atti compiuti nelle repressioni delle proteste. "Molto allarmante è il fatto che uno di questi massacri si sia compiuto il giorno dopo in cui è stato emesso questo decreto così discutibile", ha segnalato. (segue) (Brb)