Covid: Toti, da Arcuri assicurazioni su autorizzazione vaccini a gennaio

- Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, "Arcuri ci ha confermato che auspichiamo nel prossimo mese vengano autorizzati" come già avvenuto in Gran Bretagna, da Ema e da Aifa "i vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al termine della riunione operativa con il commissario Domenico Arcuri e i ministri Speranza e Boccia nell'ambito della campagna vaccinale. (Rin)